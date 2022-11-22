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22.11.2022

В Екатеринбурге на автобусных маршрутах № 24 и № 85 изменится название остановки

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В Екатеринбурге на двух автобусных маршрутах будет изменено название остановочного пункта. Новое наименование будет применяться уже с 23 ноября, сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».

Так, на маршруте автобуса № 24 «мкр. Компрессорный — п. Мичуринский» и № 85 «Институт связи — п. Медный» остановочный пункт «2-й участок», расположенный на улице Суходольской, вблизи перекрестка улиц Суходольской и Феофанова, в направлении к остановке «п. Мичуринский» будет переименован в «Улицу Феофанова».

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