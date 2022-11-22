На Южном Урале средний срок выданных автокредитов за год вырос на 12,5%

УрБК, Челябинск, 22.11.2022. В Челябинской области средний срок автокредитов, выданных в октябре этого года, составил 5,04 года. Это на 12,5% больше показателя аналогичного периода предыдущего года (4,48 года). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 17-е место среди 30 регионов РФ. Самый небольшой срок выданных в октябре автокредитов оказался в Нижегородской (4,94 года) и Московской (4,91) областях, Санкт-Петербурге (4,87), Кировской области (4,84) и Москве (4,78).
В целом по стране средний срок выданных в октябре текущего года автокредитов составил пять лет, что на 8% превышает результат аналогичного периода 2021 года (4,62 года).
Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний срок автокредитов непрерывно растет с ноября прошлого года. По его словам, увеличение срока кредитования в этом сегменте объясняется стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по автокредитам.
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