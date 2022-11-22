Екатеринбург отмечен премией за улучшение условий для образования

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Екатеринбург стал лауреатом премии Финансового университета при правительстве РФ в области качества жизни в номинации «За прогресс в образовании». Церемония награждения прошла в Москве в рамках VII Международного форума «Экономические бои без правил: рецепты победы»



Как сообщает пресс-служба муниципалитета, приз вручили главе Екатеринбурга Алексею Орлову. Он в ответном слове отметил, что развитие сферы образования — «это важное условие устойчивого развития уральской столицы». Так, по его словам, за последние 10 лет вместимость системы дошкольных учреждений Екатеринбурга увеличилась на 25 тыс. мест. За то же время было построено 20 школ, а 13 капитально отремонтировано.



«Все перечисленные успехи стали возможны только благодаря продуманной, эффективной экономической и социальной политике региональных и муниципальных властей», — отметил Алексей Орлов.



Также, по его словам, администрация города применяет принципиально новые подходы при проектировании объектов образования. Один из примеров такой работы — школа № 31 на улице Евгения Савкова, 17.



«Сегодня мы отказываемся от устарелых типовых проектов школ и построили первый пилотный вариант современной школы. Этот проект уже с трудом можно назвать школой — это скорее образовательный центр компетенций, который включает в себя детский сад, среднюю школу, множество спортивных помещений и пространства для креативного творчества», — подчеркнул он.