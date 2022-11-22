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22.11.2022

Предприниматели Свердловской области отправились в Армению в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Ереван в рабочую поездку отправилась группа представителей свердловских властей и предпринимателей во главе с заместителем губернатора Дмитрием Иониным.

Договоренность о визите делегации была достигнута в ходе переговоров Евгения Куйвашева с министром экономики Армении Ваганом Керобяном на площадке выставки «Иннопром-2022». В состав делегации вошли представители машиностроительной отрасли, сферы IT, здравоохранения и медицины, энергетики, сектора АПК и строительства, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В рамках рабочей поездки запланировано участие уральских чиновников и предпринимателей в бизнес-форуме «Свердловская область — Республика Армения: перспективы делового партнерства». Также делегация примет участие в презентационных мероприятиях, бирже деловых контактов, посетит производства, проведет встречи в правительстве страны, а также в российских посольстве и торгпредстве.

Добавим, что за последние годы отмечается рост объемов взаимовыгодного сотрудничества Свердловской области и Армении. Так, в 2021 году товарооборот между ними составил 24 млн долл. США, что на 24,6% выше показателей 2020 года, при этом экспорт вырос в 1,6 раза.

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