Объем промышленного производства в УрФО сократился на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. По итогам I полугодия 2022 года объем промышленного производства в Уральском федеральном округе (УрФО) сократился на 1,3%. В том числе на 2,3% — в Свердловской области, на 1,1% — в Челябинской, на 5,6% — в Тюменской. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.



«Даже увеличение объемов промышленного производства и оборота предприятий в добывающих отраслях ЯНАО и ХМАО не смогли компенсировать общий спад», — отметила спикер.



Снижение показателей обусловлено снижением импорта ключевых компонентов, которые используются в промышленности и экономике УрФО. Также повлияло сокращение экспорта основной продукции, считает эксперт.