В Полевском за хищение более 2 млн рублей осужден бывший директор муниципального учреждения

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Полевской городской суд вынес приговор бывшему директору МКУ «Феникс» Ивану Кущу, признав его виновным. Мужчина присвоил 2 млн руб. за счет фиктивного трудоустройства работников в своей организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Осужденный в феврале 2017 года вступил в преступный сговор с начальником управления культурой Полевского городского округа и заместителем главного бухгалтера этого учреждения. Они договорились вместе присвоить бюджетные деньги с помощью фиктивного трудоустройства.
И. Кущ принимал на работу в МКУ «Феникс» людей, которые на деле не работали, но получали зарплату и стимулирующие выплаты. С марта 2017 по январь 2019 года в организации были фиктивно приняты на работу пять человек. До марта 2020 года на оплату их «труда» было направлено более 2 млн руб. Осужденный вместе с подельниками потом обналичивал эти деньги.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Он частично признал свою вину и был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Уточним, что в мае 2022 года начальник управления культурой был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 4 млн руб. Бывший заместитель главного бухгалтера управления культурой оштрафован на 200 тыс. руб.
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