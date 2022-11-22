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22.11.2022

На Урале начался прием заявок на конкурс премии «Серебряный Лучник»

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Урал объявила о начале приема заявок на конкурс. Принять участие в нем могут коммуникационные проекты, реализованные в этом году на территории УрФО. Оператором премии выступает агентство АГТ, сообщает пресс-служба проекта.

В этом году заявки на премию «Серебряный Лучник» — Урал принимаются в шести номинациях: «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты», «Коммуникации в благотворительности», «Продвижение государственных и общественных программ», «Развитие и продвижение территорий».

«На Урале подводить итоги коммуникационного сезона всегда интересно и приятно. Корпорации, агентства, общественные организации активно конкурируют друг с другом по числу ярких оригинальных проектов, кампаний и событий. Отрасль в регионе развивается и с каждым годом становится все сильнее. Выбирать лучших при таком раскладе сложно, но увлекательно», — отметил исполнительный директор премии Егор Егошин.

Шорт-лист будет сформирован в январе, финал конкурса и награждение победителей пройдут 11 февраля. Один проект из числа победителей на Урале войдет в шорт-лист XXVI Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Кроме того, 10 проектов из шорт-листа будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

Заявки на участие в конкурсе можно подать на сайте luchnik-ural.ru до 23 декабря 2022 года.

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