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22.11.2022

В Челябинской области прокуратура начала проверку по факту задержки 17 поездов из-за аварийного отключения контактной сети

УрБК, Челябинск, 22.11.2022. В Челябинской области транспортная прокурора проверит обстоятельства аварийного отключения контактной сети. Инцидент произошел 21 ноября на 1902 км пикета 6 перегона Тундуш-Бердяуш ЮУЖД. Из-за отключения вынужденную остановку совершил грузовой поезд № 2323. Еще 17 поездов было задержано, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Движение пассажирских поездов было организовано по нечетному пути. В данный момент движение по пути полностью восстановлено. Устанавливаются причины происшествия.

«Златоустовской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

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