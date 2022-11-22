В Челябинской области прокуратура начала проверку по факту задержки 17 поездов из-за аварийного отключения контактной сети

УрБК, Челябинск, 22.11.2022. В Челябинской области транспортная прокурора проверит обстоятельства аварийного отключения контактной сети. Инцидент произошел 21 ноября на 1902 км пикета 6 перегона Тундуш-Бердяуш ЮУЖД. Из-за отключения вынужденную остановку совершил грузовой поезд № 2323. Еще 17 поездов было задержано, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Движение пассажирских поездов было организовано по нечетному пути. В данный момент движение по пути полностью восстановлено. Устанавливаются причины происшествия.
«Златоустовской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.
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