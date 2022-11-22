Под Каменском-Уральским поезд столкнулся с автомобилем

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Возле станции Синарский вблизи Каменска-Уральского вечером 9 февраля грузовой поезд столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2109». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. По предварительным данным, водитель попытался проехать железнодорожные пути перед приближающимся поездом.







Фото предоставлено пресс-службой Уральской транспортной прокуратуры

Задержки движения поездов не произошло, ж/д инфраструктура не повреждена.Свердловская транспортная прокуратура выполнит надзорные мероприятия, в ходе которых оценит соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.