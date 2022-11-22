В Челябинской области за взятку в размере 340 тыс. рублей осужден бывший главный инженер МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения»

УрБК, Челябинск, 22.11.2022. На Южном Урале суд вынес приговор бывшему главному инженеру МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» за получение взятки в размере более 340 тыс. руб. Одновременно наказание получили два предпринимателя, которые дали взятку должностному лицу, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области.



В ходе расследования было установлено, что в 2021 году главный инженер муниципального предприятия получил взятку от руководителей коммерческих организаций за заключение контракта на выполнение работ, беспрепятственную приемку работ и их оплату.



Суд вынес виновным в совершении коррупционного преступления приговор в соответствии с частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки» и пунктами «а» и «б» части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».



Приговором суда взяткополучателю назначено наказание в виде штрафа на сумму 2 млн руб., взяткодателям — 1,5 млн руб. каждому.