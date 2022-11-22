УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
22.11.2022

В Челябинской области за взятку в размере 340 тыс. рублей осужден бывший главный инженер МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения»

УрБК, Челябинск, 22.11.2022. На Южном Урале суд вынес приговор бывшему главному инженеру МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» за получение взятки в размере более 340 тыс. руб. Одновременно наказание получили два предпринимателя, которые дали взятку должностному лицу, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области.

В ходе расследования было установлено, что в 2021 году главный инженер муниципального предприятия получил взятку от руководителей коммерческих организаций за заключение контракта на выполнение работ, беспрепятственную приемку работ и их оплату.

Суд вынес виновным в совершении коррупционного преступления приговор в соответствии с частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки» и пунктами «а» и «б» части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».

Приговором суда взяткополучателю назначено наказание в виде штрафа на сумму 2 млн руб., взяткодателям — 1,5 млн руб. каждому.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.04.2021 Жителя Кыргызстана оштрафовали на 1,2 млн рублей за попытку дать взятку челябинскому таможеннику

УрБК, Челябинск, 06.04.2021. В Челябинске Курчатовский районный суд признал виновным иностранного предпринимателя, ...

08.09.2020 За получение взяток на сумму 3,6 млн рублей осужден экс-начальник управления ветеринарии Челябинской области

УрБК, Челябинск, 08.09.2020. На Южном Урале за получение взяток на общую сумму 3,6 млн руб. к 5 годам колонии ...

20.05.2019 В Магнитогорске за коррупцию осужден бывший начальник экзаменационного отделения ГИБДД

УрБК, Челябинск, 20.05.2019. В Магнитогорске осужден бывший начальник экзаменационного отделения ГИБДД Алексей ...

01.11.2018 В Нижнем Тагиле сотрудника Ростехнадзора осудили на 5 лет лишения свободы за получение взятки

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Суд вынес приговор 43-летнему главному инспектору Нижнетагильского территориального ...

20.06.2014 В Екатеринбурге сотрудник МЧС осужден за получение взятки

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2014. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 48-летнему Мустафаеву Фарзихану ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (624)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18