Нижнему Тагилу выделят 200 млн рублей на проведение газа в частном секторе

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. В рамках проекта «Чистый воздух» на газификацию частного сектора в Нижнем Тагиле из федерального бюджета выделено 200 млн руб. Газ появится в частных домах в 2023 году, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
В Нижнем Тагиле перевод одного дома с печного отопления на газ оценивается в среднем в 250 тыс. руб. Переход на новую систему обогрева пройдет на условиях софинансирования. Жители должны будут оплатить не менее 10% от стоимости работ, остальное компенсируется из средств проекта. Максимальная сумма возмещения затрат составляет 225 тыс. руб.
Также сообщается, что работы по переводу частных домов с печного или угольного отопления на экологически чистое топливо проводятся под контролем регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Как отмечает глава ведомства Николай Смирнов, средства могут быть потрачены на проектные работы, приобретение, установку, монтаж внутридомового газового оборудования, приборов учета, систем отопления, подключение к сетям в границах земельного участка.
Напомним, что заявка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на финансирование проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле ранее была одобрена правительством РФ. Всего в ближайшие два года на реализацию комплексного плана мероприятий в рамках федерального нацпроекта «Экология» Нижний Тагил получит 1,6 млрд руб.
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. В Свердловской области утверждены поправки в госпрограмму, которые предусматривают ...11.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил выделение средств на обновление общественного транспорта в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. В Свердловской области утверждены поправки в госпрограмму, которые предусматривают ...13.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил региональным министерствам взять на контроль мероприятия по улучшению экологии Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2022. В ближайшие два года Свердловская область получит 1,6 млрд руб., выделенных в рамках ...31.05.2022 Нижнему Тагилу выделят более 1,6 млрд рублей по нацпроекту «Экология»
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. Нижнему Тагилу выделят в 2022-2023 годах более 1,6 млрд руб. на реализацию федерального ...12.05.2022 В Свердловской области смогут газифицировать частые дома в рамках проекта «Чистый воздух»
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. Правительство РФ расширило перечень мероприятий, которые могут выполняться на условиях ...