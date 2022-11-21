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21.11.2022

Нижнему Тагилу выделят 200 млн рублей на проведение газа в частном секторе

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. В рамках проекта «Чистый воздух» на газификацию частного сектора в Нижнем Тагиле из федерального бюджета выделено 200 млн руб. Газ появится в частных домах в 2023 году, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В Нижнем Тагиле перевод одного дома с печного отопления на газ оценивается в среднем в 250 тыс. руб. Переход на новую систему обогрева пройдет на условиях софинансирования. Жители должны будут оплатить не менее 10% от стоимости работ, остальное компенсируется из средств проекта. Максимальная сумма возмещения затрат составляет 225 тыс. руб.

Также сообщается, что работы по переводу частных домов с печного или угольного отопления на экологически чистое топливо проводятся под контролем регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отмечает глава ведомства Николай Смирнов, средства могут быть потрачены на проектные работы, приобретение, установку, монтаж внутридомового газового оборудования, приборов учета, систем отопления, подключение к сетям в границах земельного участка.

Напомним, что заявка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на финансирование проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле ранее была одобрена правительством РФ. Всего в ближайшие два года на реализацию комплексного плана мероприятий в рамках федерального нацпроекта «Экология» Нижний Тагил получит 1,6 млрд руб.

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