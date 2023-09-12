Нижний Тагил получит еще 250 млн рублей на газификацию частных домов

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Свердловской области по программе социальной газификации проведено порядка 970 км ...17.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил Нижнему Тагилу 200 млн рублей на компенсацию перехода с печного на газовое отопление
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил Нижнему Тагилу 200 млн руб. на ...08.06.2023 В Свердловскую область переданы 634 млн рублей на социальную газификацию
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Свердловская область получила новый транш от компании «Газпром газификация» в 634 млн ...21.11.2022 Нижнему Тагилу выделят 200 млн рублей на проведение газа в частном секторе
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. В рамках проекта «Чистый воздух» на газификацию частного сектора в Нижнем Тагиле из ...13.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил региональным министерствам взять на контроль мероприятия по улучшению экологии Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2022. В ближайшие два года Свердловская область получит 1,6 млрд руб., выделенных в рамках ...