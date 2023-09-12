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Нижний Тагил получит еще 250 млн рублей на газификацию частных домов

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В рамках социальной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология» Нижний Тагил до 2026 года дополнительно получит 250 млн руб. из федерального бюджета. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

На компенсацию затрат по газификации владельцам частных домов в 2024 году будет выделено 33,6 млн руб., в 2025 году — 216,4 млн руб. На сегодняшний день внутренние строительно-монтажные работы завершены на 368 объектах, в более половину из которых уже поступает голубое топливо.

«В текущем году на газификацию было выделено 200 млн руб., и с учетом доли областного и местного бюджета суммарное финансирование на три года превысит 475 млн руб.», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Газораспределительные компании бесплатно строят газовые сети до границ земельного участка. Покупку котла, газовой плиты, монтаж теплового контура и радиаторов собственник делает за свой счет. Однако по программе «Чистый воздух» 99,9% затрат компенсируется.

Всего в Нижнем Тагиле планируется газифицировать 2 тыс. частных домовладений.
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