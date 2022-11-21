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21.11.2022

Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. По состоянию на 21 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. 168 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 18 ноября число безработных составляло 17 тыс. 212 человек. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 44 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,81%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,46.

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