Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. По состоянию на 21 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. 168 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 18 ноября число безработных составляло 17 тыс. 212 человек. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 44 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,81%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,46.