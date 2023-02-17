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Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 212 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. По состоянию на 28 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 908 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 27 февраля число безработных составляло 16 тыс. 120 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 212 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.

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