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21.11.2022

Средний размер выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизился более чем на четверть

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. Средний размер выданных в октябре 2022 года потребительских кредитов в Свердловской области составил 240 тыс. 355 руб., что на 25,9% меньше показателя предыдущего месяца этого года (324 тыс. 196 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 7-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру выданных за указанный период потребкредитов оказалась Москва (522,7 тыс. руб.), на втором — Московская область (356,8 тыс. руб.), на третьем — Санкт-Петербург (335,7 тыс. руб.), на четвертом — ХМАО (304,9 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Ленинградская область (255,5 тыс. руб.).

Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц средний размер выданных потребкредитов снизился в Приморском (минус 26,9%) и Хабаровском (минус 25,9%) краях, Свердловской (минус 25,9%) и Саратовской (минус 24%) областях, а также в Пермском крае (минус 23,3%).

В целом по стране средний размер выданных в октябре 2022 года потребительских кредитов составил 234,7 тыс. руб., что на 19% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (289,9 тыс. руб.).

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