Правительство РФ дополнило механизм поддержки индустриальных парков и технопарков

УрБК, Москва, 21.11.2022. Правительство РФ дополнило механизм поддержки индустриальных парков и технопарков. Для них увеличат сумму компенсации, которая предоставляется регионам и инвесторам на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.



Индустриальным паркам выделят до 30 млн руб. за гектар, технопаркам в сферах промышленности и высоких технологий — до 120 тыс. руб. за 1 кв. м., частным технопаркам увеличат выплаты с 50 до 75%.



Вдобавок будет расширен список возмещаемых доходов: уплата основного долга и процентов по кредитам, взносы в уставный капитал управляющих компаний.