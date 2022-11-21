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21.11.2022

УБРиР до конца ноября предлагает корпоративным клиентам бесплатное расчетно-кассовое обслуживание

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает акцию «Теплый ноябрь» для корпоративных клиентов. До 30 ноября новые клиенты банка при открытии счета и подключении сервиса «СБИС Бухгалтерия, ЭДО, отчетность» получат три месяца бесплатного расчетно-кассового обслуживания, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Так, компании и индивидуальные предприниматели смогут в течение трех месяцев бесплатно пользоваться премиальным пакетом услуг для расчетного счета «Бизнес-класс». В этот тариф входят 50 электронных межбанковских платежей в месяц, безлимитное количество внутрибанковских онлайн-переводов ИП и компаниям, а также переводы физлицам — до 600 тыс. руб. без комиссии. Кроме того, клиенты получат бизнес-карту и карту My Life для руководителя.

«Для УБРиР важно, чтобы сотрудничество с бизнес-клиентами было долгосрочным и комфортным. Мы работаем над новыми продуктами и услугами, совершенствуем уже существующие, чтобы они были выгодными и полезными компаниям, которые мы обслуживаем. Акция «Теплый ноябрь» позволит бизнесу воспользоваться не только удобной онлайн-бухгалтерией, но и получить возможность бесплатно попробовать премиальный пакет расчетного обслуживания», — сказала директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Напомним, что действующие клиенты могут подключить сервис «СБИС Бухгалтерия, ЭДО, отчетность» в интернет-банке «УБРиР Бизнес Лайт», а новые — оставить онлайн-заявку на сайте УБРиР.

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