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21.11.2022

В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки и гололедица на дорогах. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем 21-23 ноября ожидается температура воздуха от -4 до -17 градусов (в горах — до -22). Ночью прогнозируется похолодание до -19 градусов (в горах и низинах — до -29). Помимо этого, местами на территории региона ожидается гололедица на дорогах.

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