Российские производители цемента ухудшили прогноз по его потреблению

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2014. Производство цемента в России за 9 месяцев 2014 года выросло на 4,8% (до 54 млн т) по ...

В России производство цемента выросло почти на 5%

Потребление электроэнергии в Екатеринбурге в первой половине ноября снизилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом ...

Потребление электроэнергии в Екатеринбурге в первой половине ноября снизилось на 2%

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2013. Потребление электроэнергии в Екатеринбурге в первой половине ноября снизилось на 2% по ...

Потребление электроэнергии в Екатеринбурге в первой половине ноября снизилось на 2%

УрБК, Москва, 23.12.2009. По данным пресс-службы Московской фондовой биржи (МФБ), в октябре 2009 года стоимость ...

Ассоциация строителей России: Падение спроса на цемент должно в ближайшее время остановиться, а потребление цемента — стабилизироваться

По состоянию на конец марта 2009 года снижение цен на основные строительные материалы к декабрю 2008 года составило 4,28%

УрБК, Москва 02.04.2009. По состоянию на конец марта 2009 года снижение цен на основные строительные материалы к ...