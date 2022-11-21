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21.11.2022

Российские производители цемента ухудшили прогноз по его потреблению

УрБК, Москва, 21.11.2022. Производители цемента ожидают, что по итогам 2022 года объем потребления этого сырья в России составит до 61 млн т. Это на 1% больше, чем в прошлом году. Месяц назад они ожидали, что потребление вырастет на 5% и достигнет 63 млн т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Союзцемента».

В объединении отмечают, что осенью началось снижение спроса на цемент. В октябре оно составило 6,5% по сравнению с прошлым годом, а в ноябре-декабре может сократиться еще на 15-20% год от года. При этом в январе-сентябре потребление сырья, напротив, выросло на 5,1% по сравнению с 2021 годом.

Основными драйверами потребления являются жилищное и офисное строительство. Но в текущей экономической ситуации многие проекты отложены, а число покупателей квартир сокращается, отмечают эксперты. Тренд на снижение потребления цемента свидетельствует об уменьшении объемов строительства.

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