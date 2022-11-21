В HeadHunter оценили влияние мобилизации на рынок труда

УрБК, Москва, 21.11.2022. Аналитики платформы для онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали, как изменился рынок труда спустя два месяца после объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года.



В первую очередь авторы исследования отмечают, что на рынке труда остается сложная ситуация для работодателей: сохраняется и отчетливо виден дефицит сотрудников, который фиксировался на протяжении текущего и прошлого года.



«Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Кандидаты не стремятся искать и менять работу в нестабильные времена. В то же время, наблюдался постепенный подъем активности работодателей», — комментирует руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.



Среди новых тенденций — мужчины перестали отвечать на звонки рекрутеров, поскольку те звонят с неизвестных номеров. Уровень недозвона достиг почти 50%. В связи с этим на работу стали активно приглашать женщин. Если в первую неделю сентября на собеседования получали приглашения 59% женщин и 41% мужчин, то после 21 сентября кандидатов женского пола стали звать на 3,6% чаще.



На рынке труда число соискателей обоих полов примерно равно. Но Н. Данина допускает, что рынок будет мигрировать в более «женскую» сторону.



В то же время одной из самых мобилизуемых категорий граждан является рабочий персонал. Число вакансий для него резко сократилось весной, быстро выросло летом, а сейчас наблюдается высокий спрос на таких сотрудников. Он выше, чем до начала СВО.



«Прогнозируем, что спрос на таких соискателей будет расти, а предложение людей — нет. Активность людей на рынке труда в этой профессиональной группе снижается. Если будет следующая волна мобилизации, дефицит рабочего персонала усугубится. Хотя и сейчас уровень конкуренции среди синих воротничков остается критически низким — 0,8», — отмечает Н. Данина.



Определить, как повлиял на рынок труда отъезд граждан из страны, пока проблематично, поскольку точное количество уехавших не могут назвать даже власти. Но в hh.ru отмечают, что значительная часть из них может работать удаленно, поэтому российский рынок труда их не «потерял».



Среди возможных негативных эффектов на будущее авторы исследования отмечают сохранение «турбулентного периода» — в компаниях продолжит сокращаться горизонт планирования, что станет проблемой для стратегического развития. Сами мобилизованные «выпадут» из экономики на неопределенный срок. Специалистов на замену им может не хватить. Также непонятно, продолжат ли трудиться на российских предприятиях те, кто покинул страну.



К потенциальным положительным эффектам можно отнести, что работодатели начнут рассматривать соискателей более зрелого возраста. Также возможно, что в считающихся «мужскими» профессиях станет больше женщин. Люди продолжат держаться за свою работу, что снизит «текучку». Розничная торговля будет работать и в нынешних условиях.