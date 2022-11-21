Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 8,9%

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. По состоянию на 14 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 102 тыс. 024 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю показатель вырос на 0,4%, за месяц — на 1%. С начала текущего года средняя цена увеличилась на 8,9%, за последние 12 месяцев — на 12,6%.



«Подобное повышение средней цены в целом и в разрезе по ценовым поясам, типам, размерам является следствием структурных изменений: в связи с вымыванием наиболее дешевых лотов», — отмечают аналитики УПН.