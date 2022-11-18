Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 18.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 ноября 2022 года. Курс долл. США снизился на 1,53 коп., до 60,37 руб., евро — на 12,28 коп., до 62,44 руб.
УрБК, Москва, 09.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 ноября 2022 года. Курс долл. ...02.11.2022 Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро — на 15 коп.
УрБК, Москва, 02.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 ноября 2022 года. Курс долл. ...16.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб., курс евро — на 96 коп.
УрБК, Москва, 16.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2022 года. Курс долл. ...15.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 41 коп., курс евро — на 58 коп.
УрБК, Москва, 15.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2022 года. Курс долл. ...11.01.2022 Официальный курс доллара США снизился на 30 коп., евро — на 25 коп.
УрБК, Москва, 11.01.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2022 года. Курс долл. ...