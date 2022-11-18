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18.11.2022

Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 18.11.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 ноября 2022 года. Курс долл. США снизился на 1,53 коп., до 60,37 руб., евро — на 12,28 коп., до 62,44 руб.

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