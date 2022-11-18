УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
18.11.2022

Строительство аспирационных систем на ММК отмечено на конкурсе «Надежный партнер — Экология»

УрБК, Магнитогорск, 18.11.2022. В Москве завершился IV Всероссийский конкурс лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология», где специальная комиссия отметила строительство аспирационных систем кислородно-конвертерного и электросталеплавильного цехов Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Как сообщила пресс-служба предприятия, ММК получил благодарность за вклад в охрану окружающей среды благодаря тому, что в этом году были запущены новые аспирационные системы. Такое оборудование соответствуют наилучшим доступным технологиям и имеет эффективность очистки на уровне более 99%. Комплекс газоочистных установок ККЦ имеет производительность 7,4 млн куб. м в час и обеспечивает улавливание 20,1 тыс. т пыли в год. Производительность комплекса газоочистных установок ЭСПЦ — 4,7 млн куб. м в час, благодаря чему можно улавливать 8,4 тыс. т пыли в год.

Организаторы конкурса выразили предприятию благодарность за активное участие в ежегодном мероприятии.

Также отметим, что экологическое соревнование проводится с 2019 года при поддержке комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, министерства природных ресурсов и экологии РФ, министерства энергетики РФ, министерства промышленности и торговли РФ, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, правительства Москвы и АНО «Национальные приоритеты».

Главная цель конкурса «Надежный партнер — Экология» — поиск наиболее успешных природоохранных региональных практик и проектов, которые в будущем можно масштабировать на территории всей страны.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.07.2022 На ММК запущен в эксплуатацию комплекс газоочистных установок в кислородно-конвертерном цехе

УрБК, Магнитогорск, 18.07.2022. В кислородно-конвертерном цехе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) ...

28.06.2022 ММК вошел в число лауреатов национального конкурса «Экотех-Лидер»

УрБК, Магнитогорск, 28.06.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в число лауреатов национального ...

25.02.2019 ЕВРАЗ КГОК повышает эффективность систем пылегазоочистки

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. На ЕВРАЗ КГОКе повысили эффективность улавливания пыли в производственных ...

03.07.2018 ММК стал победителем конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности»

УрБК, Магнитогорск, 03.07.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал победителем XV отраслевого конкурса ...

21.02.2017 На ЕВРАЗ ЗСМК ввели в эксплуатацию две газопылеулавливающие установки

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2017. На Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в состав ЕВРАЗа) ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (624)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18