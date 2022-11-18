Строительство аспирационных систем на ММК отмечено на конкурсе «Надежный партнер — Экология»

УрБК, Магнитогорск, 18.11.2022. В Москве завершился IV Всероссийский конкурс лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология», где специальная комиссия отметила строительство аспирационных систем кислородно-конвертерного и электросталеплавильного цехов Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
Как сообщила пресс-служба предприятия, ММК получил благодарность за вклад в охрану окружающей среды благодаря тому, что в этом году были запущены новые аспирационные системы. Такое оборудование соответствуют наилучшим доступным технологиям и имеет эффективность очистки на уровне более 99%. Комплекс газоочистных установок ККЦ имеет производительность 7,4 млн куб. м в час и обеспечивает улавливание 20,1 тыс. т пыли в год. Производительность комплекса газоочистных установок ЭСПЦ — 4,7 млн куб. м в час, благодаря чему можно улавливать 8,4 тыс. т пыли в год.
Организаторы конкурса выразили предприятию благодарность за активное участие в ежегодном мероприятии.
Также отметим, что экологическое соревнование проводится с 2019 года при поддержке комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, министерства природных ресурсов и экологии РФ, министерства энергетики РФ, министерства промышленности и торговли РФ, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, правительства Москвы и АНО «Национальные приоритеты».
Главная цель конкурса «Надежный партнер — Экология» — поиск наиболее успешных природоохранных региональных практик и проектов, которые в будущем можно масштабировать на территории всей страны.
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