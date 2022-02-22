В России за неделю на 45% упали продажи туров по внутренним направлениям

УрБК, Москва, 27.09.2022. В России продажи организованных туров по внутренним направлениям за неделю снизились на 45%, по выездным — до 80%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.



По информации управляющего директор «Слетать.ру» Евгения Даниловича, общий спад продаж составил 35%. Он отмечает, что сейчас большая часть населения ждет более подробной информации после объявления о частичной мобилизации 21 сентября.



Именно мобилизацию эксперты называют причиной сложившейся ситуации. Как правило, после крупных потрясений туристы занимают выжидательную позицию на две-четыре недели, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Поэтому он считает, что реальное влияние последних событий на рынок станет понятно в конце следующей недели.



К этому добавляется то, что пограничники стали строже проверять покидающих страну граждан и, по информации некоторых СМИ, имеют списки граждан, которые не могут покинуть Россию без разрешения военкомата. Но в Ассоциации туроператоров России говорят, что у организованных путешественников в основном не было проблем с выездом.



В «Интуристе» отметили, что сейчас билетов за рубеж на регулярные рейсы практически нет, поскольку изначально наблюдался дефицит перевозки и вырос спрос на нетуристические поездки за рубеж.



Также некоторые туроператоры сообщают, что покидающие страну граждане в попытке сэкономить выкупили у них оставшиеся турпакеты.