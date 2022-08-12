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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился убрать поваленные из-за непогоды деревья

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение коммунальным службам в кратчайший срок убрать поваленные в результате непогоды ветви и деревья. Также он напомнил, что на дворовых территориях это должны будут сделать УК и ТСЖ.

«Регионы Урала подверглись серьезному удару стихии. Неблагоприятное сочетание факторов: листва еще не опала, обильный мокрый снегопад, ночные заморозки. Как следствие — сломались сотни деревьев, засорились коллекторы ливневой канализации, образовалась ледовая корка», — написал глава города в своем Telegram-канале.

По словам А. Орлова, в понедельник на борьбу с последствиями снегопада вышли 367 рабочих и 103 единицы техники. Сегодня, 27 сентября, — 369 и 122 соответственно.

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