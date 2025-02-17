В Екатеринбурге на борьбу с последствиями снегопадов вышли 153 единицы техники и 387 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. В Екатеринбурге на уборку улиц и борьбу с наледью сегодня днем вышли 363 рабочих и 155 ...20.01.2025 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 347 рабочих и 170 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 347 дорожных рабочих и 170 единицы ...13.05.2024 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 368 дорожных рабочих и 143 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. На уборку улиц Екатеринбурге сегодня вышли 368 дорожных рабочих и 143 единицы ...27.11.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от снега вышли 410 дорожных рабочих и 197 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопадов выведено 410 ...08.11.2021 В Екатеринбурге на уборке улиц сегодня занято 325 рабочих и 116 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. Коммунальные службы проводят уборку объектов улично-дорожной сети Екатеринбурга в ...