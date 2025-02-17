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В Екатеринбурге на борьбу с последствиями снегопадов вышли 153 единицы техники и 387 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. В Екатеринбурге на борьбу с последствиями снегопадов вышли 387 дорожных рабочих и 153 единицы техники, среди которых 20 КДМ, 47 тракторов, 42 самосвала и 8 подметальных прицепов элеваторного типа. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Основной задачей коммунальщиков станет недопущение затопления низменностей, включая очистку решеток ливневой канализации.

Отметим, что на выходных уборкой города занимались 502 единицы техники и 872 дорожных рабочих. Было вывезено 2,2 тыс. т снега, 115 т грязи и 66 т мусора.
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