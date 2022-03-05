Минцифры опубликовало список IТ-специальностей для отсрочки от призыва

УрБК, Москва, 27.09.2022. Минцифры РФ опубликовало перечень специальностей в сферах IT и связи, освобожденных от частичной мобилизации. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.



Перечень насчитывает 195 специальностей. Среди них — математика, статистика, физика, астрономия, химия, механика, архитектура, информационная и компьютерная безопасность, криптография, самолето- и вертолетостроение, ядерные реакторы и материалы, приборостроение, оптотехника, теплоэнергетика и теплотехника, мехатроника и робототехника, а также многие другие.



В ведомстве также подчеркнули, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации связи сами по себе не дают права на освобождение от призыва — «необходимо также выполнять критически важные функции».