Минимальная стоимость перелета по маршруту Екатеринбург — Стамбул выросла до 70 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. В Екатеринбурге после начала частичной мобилизации резко выросла стоимость авиабилетов в Турцию.
По данным сервиса Aviasales, 1 октября минимальная стоимость рейса из Кольцово в Стамбул составляет 69 тыс. 869 руб. Причем пассажиру придется сделать три пересадки — в Москве, Астрахани и Баку.
Рейс с одной пересадкой (в Казани) обойдется в 86 тыс. 070 руб. Билетов на прямые рейсы из Екатеринбурга в Стамбул в свободной продаже нет.
3 октября долететь из Кольцово до Стамбула можно за 71 тыс. 027 руб. с двумя пересадками (в Москве и Грозном) и за 78 тыс. 022 руб. — с одной (в Москве). Прямых рейсов в продаже также нет.
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