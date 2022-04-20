Минимальная стоимость перелета по маршруту Екатеринбург — Стамбул выросла до 70 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. В Екатеринбурге после начала частичной мобилизации резко выросла стоимость авиабилетов в Турцию.



По данным сервиса Aviasales, 1 октября минимальная стоимость рейса из Кольцово в Стамбул составляет 69 тыс. 869 руб. Причем пассажиру придется сделать три пересадки — в Москве, Астрахани и Баку.



Рейс с одной пересадкой (в Казани) обойдется в 86 тыс. 070 руб. Билетов на прямые рейсы из Екатеринбурга в Стамбул в свободной продаже нет.



3 октября долететь из Кольцово до Стамбула можно за 71 тыс. 027 руб. с двумя пересадками (в Москве и Грозном) и за 78 тыс. 022 руб. — с одной (в Москве). Прямых рейсов в продаже также нет.