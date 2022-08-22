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Вчера, 12:43

Российские аграрии и строители попросили об отсрочке от частичной мобилизации

УрБК, Москва, 27.09.2022. Производители аграрной продукции и представители стройиндустрии обратились в правительство РФ с просьбой предоставить своим работникам данных отраслей отсрочку от частичной мобилизации, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Издание сообщает, что председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов написал письмо в Минсельхоз РФ, где указал на риски возможного срыва уборочной кампании, снижения объемов производства и роста цен из-за потенциального дефицита кадров.

По мнению А. Ширинова, под частичную мобилизацию могут попасть агрономы, гидротехники, инженеры и другие специалисты, которых крайне сложно заменить.

В свою очередь, Национальное объединение производителей стройматериалов и стройиндустрии (НОПСМ) написало письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, где предупредило о рисках нехватки высококвалифицированных специалистов из-за частичной мобилизации.

По оценкам отраслевого сообщества, возможный дефицит персонала ставит под угрозу производственный процесс предприятий, в том числе системообразующих.

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