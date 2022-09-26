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Площадь торфяного пожара в Сысертском городском округе сократилась до 31,5 га

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Площадь торфяного пожара у деревни Большое Седельниково в Сысертском городском округе сократилась до 31,5 гектара, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ранее площадь тления составляла 33 гектара.

«В ликвидации последствий торфяного пожара задействована группировка численностью 188 человек, 30 единиц спецтехники. Огнеборцы перемешивают и проливают тлеющий торф, методично продвигаясь от кромок к центру пожара», — говорится в сообщении.

Площадь торфяного пожара в Сысертском городском округе сократилась до 31,5 га
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

Напомним, что из-за торфяных пожаров на территории Сысертского городского округа ввели режим ЧС. Такое решение было принято межведомственной комиссией на выездном заседании у деревни Большое Седельниково. Принятые меры позволят задействовать для тушения торфяника средства резервного фонда и мобилизовать ресурсы для скорейшего тушения пожара.

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