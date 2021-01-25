«Атомстройкомплекс» построил в Екатеринбурге здание новой поликлиники для «Микрохирургии глаза»

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Компания «Атомстройкомплекс» построила здание новой поликлиники для Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», сообщает пресс-служба застройщика.



«Помещение новой консультативной поликлиники центра заняло три этажа флагманского проекта компании «Атомстройкомплекс»: в многофункциональном комплексе «Свобода Residence». Специализация поликлиники — офтальмологическая консультативная и лечебная помощь взрослым с преобладанием пациентов с глаукомой», — говорится в сообщении.







За пять месяцев текущего года строители в полном объеме выполнили необходимую инженерную адаптацию помещения общей площадью 1 тыс. 350 кв. м. под задачи центра «Микрохирургия глаза»: клиника передана заказчику в аренду с отделкой под ключ.







«Компания «Атомстройкомплекс» является нашим давним надежным партнером и располагает реальным опытом строительства сложных медицинских объектов. С 2008 года «Атомстройкомплекс» решает специфические задачи нашего Центра: это и расширение действующего стационара на Бардина,4а, строительство отделения охраны детского зрения на ул. Мичурина, 132 и центра рефракционно-лазерной хирургии на ул. Ясной, 31», — заявил гендиректор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских.







По его словам, у центра есть требования, например, к вентиляции, к организации стерильных операционных.



«И «Атомстройкомплекс» с блеском с этим справляется. Наш новый совместный проект в «Свобода Residence» — это современная, прекрасно оснащенная глазная поликлиника, где пациенты в комфортных условиях будут получать медицинскую помощь в том числе и по программе госгарантий, то есть бесплатно. Колоссальное значение имеет расположение поликлиники в центре города, на пересечении ул. Шейнкмана и Радищева. Людям будет легко добираться из любого района Екатеринбурга. Проект получается интересный, социальный. В настоящее время уже идет монтаж специализированного медицинского оборудования. Надеемся осенью этого года начать прием пациентов», — добавляет О. Шиловских.







Компания «Атомстройкомплекс» традиционно уделяет серьезное внимание развитию городской социальной инфраструктуры. Крупнейший строительный холдинг Урала является партнером областной и городской власти по строительству социально значимых объектов, а также формирует внутреннюю инфраструктуру жилых кварталов за счет размещения на первых этажах предприятий сферы услуг.



Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»