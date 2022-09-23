Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — на 54 коп.

УрБК, Москва, 27.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 10,16 коп., до 57,99 руб., евро — на 54,73 коп., до 55,92 руб.