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Вчера, 09:25

Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — на 54 коп.

УрБК, Москва, 27.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 10,16 коп., до 57,99 руб., евро — на 54,73 коп., до 55,92 руб.

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