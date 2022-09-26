В Екатеринбурге опубликован проект решения о КРТ на территории бывшего завода Danone

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект решения о комплексном развитии территорий (КРТ) нежилой застройки площадью 25,9 тыс. кв. м. на улице Азина. На данном участке располагается бывший завод Danone, который выкупила Группа ЛСР. Соответствующий документ опубликован в «Екатеринбургском вестнике».



Предполагается, что на этом месте застройщик возведет жилой комплекс. Для этого здесь снесут пять зданий, построенных в период с 1967 по 2000 год. Ранее ЛСР представила проект, в котором говорилось что в новом квартале смогут жить 2,7 тыс. человек. Проект предусматривает шесть разноэтажных зданий с подземными паркингами, детский сад на 100 мест и реконструкцию школы № 75.