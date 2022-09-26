В Екатеринбурге опубликован проект решения о КРТ на территории бывшего завода Danone

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект решения о комплексном развитии территорий (КРТ) нежилой застройки площадью 25,9 тыс. кв. м. на улице Азина. На данном участке располагается бывший завод Danone, который выкупила Группа ЛСР. Соответствующий документ опубликован в «Екатеринбургском вестнике».
Предполагается, что на этом месте застройщик возведет жилой комплекс. Для этого здесь снесут пять зданий, построенных в период с 1967 по 2000 год. Ранее ЛСР представила проект, в котором говорилось что в новом квартале смогут жить 2,7 тыс. человек. Проект предусматривает шесть разноэтажных зданий с подземными паркингами, детский сад на 100 мест и реконструкцию школы № 75.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу сноса и реконструкции нежилых зданий в рамках ...05.09.2022 В Екатеринбурге снесут 11 нежилых зданий в рамках реализации проектов КРТ
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу сноса и ...12.05.2022 В Завокзальном микрорайоне Екатеринбурга построят детский сад на 150 мест
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...25.11.2013 Проект бюджета Екатеринбурга на 2014 год и плановые 2015-2016 гг. опубликован в Интернете и СМИ
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2013. Проект бюджета Екатеринбурга на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг. по поручению ...24.09.2013 Александр Якоб утвердил проект новой застройки старой части Уралмаша
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении ...