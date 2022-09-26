УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
26.09.2022

В Екатеринбурге опубликован проект решения о КРТ на территории бывшего завода Danone

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект решения о комплексном развитии территорий (КРТ) нежилой застройки площадью 25,9 тыс. кв. м. на улице Азина. На данном участке располагается бывший завод Danone, который выкупила Группа ЛСР. Соответствующий документ опубликован в «Екатеринбургском вестнике».

Предполагается, что на этом месте застройщик возведет жилой комплекс. Для этого здесь снесут пять зданий, построенных в период с 1967 по 2000 год. Ранее ЛСР представила проект, в котором говорилось что в новом квартале смогут жить 2,7 тыс. человек. Проект предусматривает шесть разноэтажных зданий с подземными паркингами, детский сад на 100 мест и реконструкцию школы № 75.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.09.2022 В Екатеринбурге снесут 11 нежилых зданий в рамках реализации проектов КРТ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу сноса и реконструкции нежилых зданий в рамках ...

05.09.2022 В Екатеринбурге снесут 11 нежилых зданий в рамках реализации проектов КРТ

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу сноса и ...

12.05.2022 В Завокзальном микрорайоне Екатеринбурга построят детский сад на 150 мест

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...

25.11.2013 Проект бюджета Екатеринбурга на 2014 год и плановые 2015-2016 гг. опубликован в Интернете и СМИ

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2013. Проект бюджета Екатеринбурга на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг. по поручению ...

24.09.2013 Александр Якоб утвердил проект новой застройки старой части Уралмаша

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа09.09.2022Функции по противодействию коронавирусу в Свердловской области переданы оперштабу по обеспечению стабильности
Архив новостей
Сентябрь 2022 (651)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18