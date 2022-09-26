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26.09.2022

Свердловчане с начала года направили в Банк России 55 жалоб на мисселинг

УрБК, Москва, 26.09.2022. Жители Свердловской области с начала текущего года направили в Банк России 55 жалоб на мисселинг, сообщает пресс-служба Уральского ГУ регулятора.

В большинстве случаев свердловчане жаловались на то, что финансовые организации вводили их в заблуждение при продаже полисов накопительного или инвестиционного страхования жизни.

Представители ЦБ также отметили, что с сегодняшнего дня вступило в силу указание Банка России о порядке приостановки продаж и возврате потребителям денег при мисселинге. Меры будут применяться к тем финансовым организациям, которые систематически допускают нарушения.

Мисселинг — недобросовестная практика продаж, при которой информация о товаре (услуге) преднамеренно искажается, вследствие чего покупатель вводится в заблуждение относительно необходимости его приобретения.

«Теперь регулятор может приостанавливать такие продажи до устранения нарушений, а если клиент понес финансовые убытки, требовать от организации их возмещения. При этом Банк России будет взвешенно подходить к принятию подобных решений. Информацию о принятых мерах регулятор будет публиковать на своем сайте», — говорится в сообщении.

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