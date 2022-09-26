Курс доллара США на Московской бирже вырос до 58,2 руб., евро — до 56,3 руб.

УрБК, Москва, 26.09.2022. Доллар США и евро растут в первые часы торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.37 мск курс американской валюты составляет 58,19 руб., европейской — 56,33 руб. Отметим, что на момент закрытия торгов 23 сентября курс доллара США составлял 57,92 руб., евро — 56,3 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 61,5 руб., евро — до 61 руб.

УрБК, Москва, 21.09.2022. Доллар США и евро растут в первые часы торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.20 мск ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 59,95 руб., евро — до 59,94 руб.

УрБК, Москва, 16.09.2022. Доллар США и евро растут в первые часы торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.37 мск ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 59,94 руб., евро — до 59,95 руб.

УрБК, Москва, 14.09.2022. Доллар США и евро растут в первые часы торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.17 мск ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,3 руб., евро — до 61,1 руб.

УрБК, Москва, 13.09.2022. Доллар США и евро растут в первые часы торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.39 мск ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,7 руб., евро — до 61,7 руб.

УрБК, Москва, 12.09.2022. Доллар США и евро растут в первые часы торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.38 мск ...