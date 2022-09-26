УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
26.09.2022

За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 13,2%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В июле 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 53 тыс. 706 руб. Это на 13,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

В январе-июле 2022 года этот показатель составил 52 тыс. 800 руб. Это на 12,6% больше, чем в прошлом году.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.09.2022 Реальная зарплата жителей УрФО за год снизилась на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Уральском федеральном округе ...

25.04.2022 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 10,7%

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В феврале 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...

18.03.2022 Реальная начисленная зарплата в УрФО увеличилась на 1,8%

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2022. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций ...

01.12.2021 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 9,5%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. В сентябре 2021 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...

03.08.2020 Реальная зарплата жителей Свердловской области в январе-мае выросла на 3,1%

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2020. Среднемесячная начисленная заработная плата жителей Свердловской области в январе-мае ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа09.09.2022Функции по противодействию коронавирусу в Свердловской области переданы оперштабу по обеспечению стабильности
Архив новостей
Сентябрь 2022 (651)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18