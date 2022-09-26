За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 13,2%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В июле 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 53 тыс. 706 руб. Это на 13,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.
В январе-июле 2022 года этот показатель составил 52 тыс. 800 руб. Это на 12,6% больше, чем в прошлом году.
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