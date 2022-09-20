Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. По состоянию на 23 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. 523 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 22 сентября число безработных составляло 19 тыс. 515 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на восемь человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,92%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,48.
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