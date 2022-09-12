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Специалисты ММК-МЕТИЗ поделились с участниками конференции «Проволока — крепеж» перспективами развития производства стальных канатов

УрБК, Магнитогорск, 23.09.2022. В ходе 11-й Общероссийской конференции «Проволока — крепеж» ОАО «ММК-МЕТИЗ» поделилось с участниками перспективами развития производства стальных канатов параллельной свивки.

О преимуществах подобной продукции рассказал в своем выступлении ведущий специалист технологического центра Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» Дмитрий Творогов.

Он отметил, что в последнее время на рынке все более популярными становятся многопрядные канаты с группой прочности 1960 Н/кв. мм и выше, разрывное усилие которых превышает разрывное усилие каната стандартной конструкции на 10-15% при соответствующей маркировочной группе. На сегодняшний день большую долю стальных канатов, поставляемых потребителям, составляют шестипрядные канаты диаметром от 3,0 мм до 72 мм, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Благодаря масштабной работе по модернизации проволочно-канатного производства, выполненной в рамках крупной инвестиционной программы, ОАО «ММК-МЕТИЗ» располагает возможностями изготавливать восьмипрядные канаты диаметром до 80 мм.

«В числе преимуществ канатов параллельной свивки с металлическим сердечником следует отметить увеличенную конструктивную плотность и разрывное усилие каната; большую износостойкость в результате уменьшения контактных напряжений при линейном контакте между элементами каната (наружными прядями каната и прядями металлического сердечника); большая гибкость каната; не требуется отдельная технологическая операция по изготовлению сердечника; продукция с высокой стоимостью, низкими издержками», — рассказал спикер.

Он также отметил, что стальные канаты параллельной свивки имеют широкую область применения — в грузоподъемных сооружениях, электрических мостовых кранах, автомобильных подъемниках и сваебойных машинах.

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