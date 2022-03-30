В Свердловской области дефицит менеджеров по продажам и продавцов

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. Эксперты hh.ru провели анализ порядка 34 тыс. вакансий, открытых сегодня в Свердловской области. По данным аналитиков, работодатели испытывают дефицит специалистов в области продаж и водителей, сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга.



Наибольший дефицит кадров у свердловских работодателей — среди менеджеров по продажам (8,8% от всех активных вакансий), на втором месте по популярности находятся вакансии продавцов (7,3%), затем идут водители (3,2%), инженеры-конструкторы (2,6%) и врачи (2,5%).



Кроме того, предприятия региона нуждаются в слесарях (2,4%), поварах (2,4%), бухгалтерах (2,2%), программистах (2%) и упаковщиках (2%).



При этом аналитики отмечают, что вакансии по данным специальностям не пользуются особым спросом у соискателей. В норме на одну вакансию приходится 5-6 резюме. Однако в случае с менеджерами по продажам этот показатель составил 2,7 резюме, для продавцов — 1,6, для водителей — 3,1.



На одну вакансию врача при этом приходится в среднем 0,7 резюме, то есть спрос на данных специалистов выше, чем предложение.