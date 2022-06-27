Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о ходе подготовки к выставке 100+ TechnoBuild

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. Оргкомитет Минстроя РФ провел совещание, на котором обсуждалась подготовка к международному строительному форуму и выставке 100+ TechnoBuild. О ее ходе рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.



Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 18 по 21 октября и должно стать крупнейшим за свою девятилетнюю историю. В деловой программе будет более 200 секций и 600 приглашенных спикеров, что является наибольшим показателей среди подобных форумов, отметил глава региона.



«Главная тема форума и выставки — «Строительство будущего. Новые возможности» — в полной мере отвечает вызовам, стоящим сегодня перед отраслью. Особый акцент будет сделан на вопросах повышения импортонезависимости в строительстве, а также на локальном производстве материалов и технологий. При этом основу программы форума, как и прежде, составят проектирование, строительство и эксплуатация уникальных зданий и сооружений любого назначения, энергоэффективность и безопасность, «зеленое» строительство, инновационные материалы и технологии, BIM-проектирование», — отметил Е. Куйвашев.



В рамках деловой программы пройдет шесть тематических форумов и две профильные конференции: «Техническое регулирование в строительстве» и «Развитие института строительной экспертизы». Четвертый день будет посвящен обучению узких специалистов отрасли.



Выставка расположится в трех павильонах МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Участвовать в ней будут представители 26 городов и 35 регионов России.



Добавим, что в прошлом году в 100+ TechnoBuild поучаствовали 13 тыс. человек, а еще 20 тыс. посмотрели секции онлайн. В этом году организаторы ожидают, что людей будет еще больше, поскольку программа выставки расширена и продлится четыре дня. Зарегистрироваться можно на официальном сайте. Там же представлена подробная деловая программа.