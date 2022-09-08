Достижение «Чистого воздуха»

В сентябре на ЕВРАЗ НТМК прошла очередная проверка объектов, включенных в реализацию федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Руководитель проектного офиса проекта Максим Корольков посетил доменную печь № 7, конвертерный цех, коксохимическое производство и теплоэлектроцентраль.



На комбинате на реализацию экологических проектов «Чистого воздуха» было направлено 4 млрд руб. Выбросы удалось снизить на 7,4 тыс. т, перевыполнив плановый показатель в 6,5 тыс. т.







В ближайшее время на коксохимическом производстве комбината должен заработать теплообменник закрытого типа. Благодаря этому оборудованию технологическая вода после охлаждения коксового газа не будет попадать в градирню, а начнет сразу поступать в специальную водоочистную установку. Когда вода и газ пройдут очистку, они будут возвращены для дальнейшего использования в производство и топливную систему комбината. Все это поможет уменьшить выбросы еще на 175 т в год.



«ЕВРАЗ НТМК выполняет взятые на себя в 2021 году обязательства по сокращению сроков реализации мероприятий, направленных на снижение выбросов полиароматических веществ. В октябре здесь планируется запуск установки охлаждения коксового газа. Этот проект позволит снизить выбросы тех веществ, которые объективно беспокоят жителей Нижнего Тагила. Также мы осмотрели источники, которые в ближайшие годы будут оснащены автоматическими системами контроля, что позволит получать информацию в режиме онлайн», — отметил Максим Корольков.



Также на ЕВРАЗ НТМК в рамках проекта «Чистый воздух» проведена модернизация установки сухого тушения кокса, построена новая домна № 7 и модернизирована домна № 6, ведется масштабная работа по ремонту и модернизации аспирационных установок. В 2021 году в конвертерном цехе введен в работу третий объект проекта — аспирационная установка миксерного отделения с эффективностью очистки от пыли не менее 95%.



«Мероприятия в рамках проекта «Чистый воздух» реализуются на предприятиях ЕВРАЗа на Урале и в Сибири. Мы модернизируем производство, учитывая цели нацпроекта «Экология» и экологическую стратегию компании до 2030 года. Это позволяет планомерно снижать нагрузку на окружающую среду в Нижнем Тагиле и Новокузнецке», — рассказал директор ЕВРАЗа по координации природоохранной деятельности Максим Епифанцев.







Предприятия Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) посетили представители Минприроды Кузбасса, комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка. На центральных обогатительных фабриках (ЦОФ) «Абашевская» и «Кузнецкая» они также ознакомились с результатами реализации федеральной программы «Чистый воздух».



Центральные обогатительные фабрики «Абашевская» и «Кузнецкая» перерабатывают все основные марки коксующихся углей — Ж, ГЖ — и их смеси. В рамках нацпроекта обогатители работают над снижением выбросов в атмосферу, обновляя производство с соблюдением согласованных сроков. Гостям продемонстрировали ход реализации природоохранных мероприятий.



На ЦОФ «Кузнецкая» была показана новая установка пылеподавления. Она применяется для орошения угольных складов фабрики и создания туманных завес. Благодаря этому оборудованию выбросы в окружающую среду снизятся на 1,2 т в год. Такие установки применяются на всех обогатительных фабриках компании, а также на шахтах «Усковская», «Осинниковская» и «Распадская-Коксовая». В целом с 2021 года ЦОФ «Кузнецкая» направила на реализацию экологических инициатив более 32 млн руб. По сравнению с 2019 годом выбросы от сушильных агрегатов уменьшились на 26%.







ЦОФ «Абашевская» ежегодно тратит на реализацию экологических проектов более 30 млн руб. Запуск мокрого гравитационного способа обогащения — флотации — помог снизить количество отходов на 30%. Эффективность очистки аспирационных систем после проведенных ремонтов составляет 95-96%.



Стоит добавить, что реализация проекта в городах присутствия ЕВРАЗа не только находится на контроле представителей властей, но и получает от них поддержку. Так, в конце лета этого года глава Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился направить Нижнему Тагилу 830 млн руб. для покупки новых трамваев в рамках нацпроекта «Экология».



«Одна из самых сложных проблем в Нижнем Тагиле — состояние воздуха. Снижение выбросов, улучшение экологии в городе — наша общая задача вместе с местными промышленными предприятиями. Сегодня на заседании правительства мы направили городу 830 млн руб. по программе «Чистый воздух». На эти деньги Тагил обновит свой общественный транспорт, в частности, купит 12 новых трамвайных вагонов. В прошлом году по этой программе город купил 17 современных автобусов, работающих на метане», — написал в личном Telegram-канале губернатор.







Согласно принятому документу, в текущем году Нижний Тагил получит 520 млн руб., на эти средства планируется закупить восемь трамвайных вагонов. В следующем году городу выделят дополнительно 312 млн руб. на приобретение еще четырех вагонов.



Отмечается, что совместные усилия властей и предпринимателей промышленных регионов позволяют достигать результатов в рамках реализации проекта в сжатые сроки.



Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа