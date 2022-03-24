На ЕВРАЗ НТМК прошла проверка реализации экологических проектов по программе «Чистый воздух»

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. На ЕВРАЗ НТМК состоялась проверка объектов, включенных в реализацию федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Руководитель проектного офиса проекта Максим Корольков посетил доменную печь №7, конвертерный цех, коксохимическое производство и теплоэлектроцентраль, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



На комбинате на реализацию экологических проектов «Чистого воздуха» было направлено 4 млрд руб. Выбросы удалось снизить на 7,4 тыс. т, перевыполнив плановый показатель в 6,5 тыс. т.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



В ближайшее время на коксохимическом производстве комбината должен заработать теплообменник закрытого типа. Благодаря этому оборудованию технологическая вода после охлаждения коксового газа не будет попадать в градирню, а начнет сразу поступать в специальную водоочистную установку. Когда вода и газ пройдут очистку, они будут возвращены для дальнейшего использования в производство и топливную систему комбината. Все это поможет уменьшить выбросы еще на 175 т в год.



«ЕВРАЗ НТМК выполняет взятые на себя в 2021 году обязательства по сокращению сроков реализации мероприятий, направленных на снижение выбросов полиароматических веществ. В октябре здесь планируется запуск установки охлаждения коксового газа. Этот проект позволит снизить выбросы тех веществ, которые объективно беспокоят жителей Нижнего Тагила. Также мы осмотрели источники, которые в ближайшие годы будут оснащены автоматическими системами контроля, что позволит получать информацию в режиме онлайн», — сказал М. Корольков.



На ЕВРАЗ НТМК в рамках проекта «Чистый воздух» проведена модернизация установки сухого тушения кокса, построена новая домна № 7 и модернизирована домна № 6, ведется масштабная работа по ремонту и модернизации аспирационных установок. В 2021 году в конвертерном цехе введен в работу третий объект проекта — аспирационная установка миксерного отделения с эффективностью очистки от пыли не менее 95%.



«Мероприятия в рамках проекта «Чистый воздух» реализуются на предприятиях ЕВРАЗа на Урале и в Сибири. Мы модернизируем производство, учитывая цели нацпроекта «Экология» и экологическую стратегию компании до 2030 года. Это позволяет планомерно снижать нагрузку на окружающую среду в Нижнем Тагиле и Новокузнецке», — отметил директор ЕВРАЗа по координации природоохранной деятельности Максим Епифанцев.