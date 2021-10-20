В России падение продаж билетов на мероприятия за день превысило 30%

В России 21 сентября продажи билетов на мероприятия упали более чем на 30% по сравнению с предыдущим днем, а также относительно средних продаж по средам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «МТС Энтертейнмент» (структура МТС).
В компании говорят, что по итогам месяца падение не должно превысить 10%. Но в целом ситуацию можно сравнить с концом февраля, когда за один день продажи упали более чем на 50%. В тот раз на восстановление ушло более трех месяцев, но в «МТС Энтертеймент» считают, что сейчас возвращения к старым показателям можно ждать в конце сентября-начале октября, «если не произойдет других потрясений».
О схожих объемах падения продаж также сообщили компании TicketsCloud и Colisium International Music Forum. В последней считают, что в течение одной-двух недель продажи упадут на 40-50%, но рынок восстановится к середине октября. При этом массовых возвратов билетов пока не наблюдается.
Общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских считает, что ситуация не будет разрушительной для рынка, но создает проблемы и условия для стагнации. При этом глубина продаж на мероприятия может сократиться еще сильнее — из-за этого ситуация в отрасли тоже будет менее стабильной, поскольку значительная часть выплат организаторами мероприятий осуществляется заранее.
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