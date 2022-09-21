В Узбекистане по техническим причинам приостановлено обслуживание карт «Мир»

УрБК, Москва, 23.09.2022. В Узбекистане с 23 сентября временно приостановлено обслуживание карт «Мир». Об этом сообщает узбекский единый банковский процессинговый центр UZCARD.



Данные меры в организации объяснили проведением технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD. Дата возобновления работы не уточняется.



В то же время кобейджинговые карты UZCARD — «Мир» продолжают работать на территории Узбекистана в штатном режиме.