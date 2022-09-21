В Узбекистане по техническим причинам приостановлено обслуживание карт «Мир»

УрБК, Москва, 23.09.2022. В Узбекистане с 23 сентября временно приостановлено обслуживание карт «Мир». Об этом сообщает узбекский единый банковский процессинговый центр UZCARD.
Данные меры в организации объяснили проведением технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD. Дата возобновления работы не уточняется.
В то же время кобейджинговые карты UZCARD — «Мир» продолжают работать на территории Узбекистана в штатном режиме.
УрБК, Москва, 21.09.2022. Иностранные банки стали отказываться от обслуживания карт российской платежной системы «Мир». ...30.06.2015 Альфа-банк временно приостановил обслуживание карт
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2015. Альфа-банк восстановил нормальную работу систем доступа и обслуживание пластиковых ...22.02.2013 ОАО «Сбербанк России» по техническим причинам приостановило обслуживание банковских карт
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2013. ОАО «Сбербанк России» временно приостановило обслуживание банковских карт. «По ...19.09.2012 Росгосстрах Банк приостановит обслуживание банковских карт
В ночь на 20 сентября на 3,5 часа будет приостановлено обслуживание банковских карт Росгосстрах Банка по причине ...19.09.2012 ОАО «Росгосстрах Банк» приостановит обслуживание банковских карт в ночь на 20 сентября
УрБК, Москва, 19.09.2012. В ночь на 20 сентября на 3,5 часа будет приостановлено обслуживание банковских карт ...