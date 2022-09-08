Минфин РФ одобрил идею обмена с иностранными инвесторами замороженных активов

УрБК, Москва, 23.09.2022. Минфин РФ одобрил идею обмена с иностранными инвесторами замороженными из-за санкций активами. Этот вариант уже рассматривается в профильной подкомиссии, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.



«Мы думаем, что наиболее правильно, что предлагают крупнейшие банки, — это двигаться в сторону добровольного обмена. Мы такого рода сделки на комиссии рассматриваем», — цитирует его ТАСС.



Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин говорил, что западные банки согласны обменять свои активы в России. Позже председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что эту инициативу следует рассмотреть.