В Екатеринбурге продлили закрытие движения транспорта по улице Чайковского

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Чайковского из-за обновления тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. С 26 сентября по 25 октября будет закрыт участок улицы Чайковского в районе домов № 67-76а. До 15 октября останется недоступен отрезок возле домов № 56-62.

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