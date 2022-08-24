Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 3,45%

УрБК, Москва, 22.09.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 59,03 руб., евро — 58,08 руб. С начала сегодняшних торгов курс доллара США снизился на 2,77%, евро — на 3,45%.

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