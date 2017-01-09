В Екатеринбурге стартовали международные выставки «Мебель&Деревообработка Урал» и Translogistica Ural

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. В Екатеринбурге сегодня начали работу две международные выставки. В течение трех дней на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» будут обсуждаться актуальные вопросы деревообработки и логистики, сообщает пресс-служба администрации города.



На выставке «Мебель&Деревообработка Урал» представлены мебель, предметы интерьера, оборудование и комплектующие для деревообрабатывающего и мебельного производства, а также лесозаготовительной техники и инструменты для обработки камня, стекла и металла. Свои стенды здесь открыли более 150 производителей и поставщиков из России, Беларуси, Китая и Турции.



Это мероприятие будет интересно владельцам, руководителям, специалистам мебельных и интерьерных магазинов, мебельных производств, а также предприятий, занимающихся лесозаготовкой, лесопереработкой, деревообработкой.



Выставка-форум Translogistica Ural посвящена логистике и коммерческому транспорту. Это одно из значимых мероприятий для специалистов транспортно-логистической сферы. В нем принимает участие около 30 компаний Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края, Удмуртии, Башкортостана, Забайкалья, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, а также Китая.



Собравшиеся на форум специалисты смогут обсудить полученный в текущем году опыт, дать рекомендации, а также определить векторы дальнейшего развития.



Стоит добавить, что отраслевые выставки являются эффективной мерой поддержки предпринимательского сообщества. С их помощью бизнесмены устанавливают прямые контакты с промышленными предприятиями России и зарубежья, открывают для себя новые возможности, перенимают опыт.