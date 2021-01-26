Заксобрание Свердловской области рассмотрит вопросы о назначении первого заместителя губернатора и министра соцполитики

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Законодательное собрание Свердловской области на заседании 27 сентября рассмотрит вопросы о назначении Алексея Шмыкова первым заместителем губернатора, а Андрея Злоказова — министром социальной политики региона. Об этом сообщается на сайте областного парламента.
Уточним, что, в соответствии с Уставом Свердловской области, после инаугурации главы региона правительство ушло в отставку, и министры продолжили работу в статусе исполняющих обязанности. Утвердить новое правительство должно Законодательное собрание.
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