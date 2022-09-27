Три члена правительства Свердловской области сохранят свои должности

Правительство Свердловской области покинули министр цифрового развития и связи региона Михаил Пономарьков и министром ...Вчера, 12:32 Два министра покинули правительство Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Правительство Свердловской области покинули министр цифрового развития и связи региона ...Вчера, 09:36 Губернатор Денис Паслер утвердил роспуск правительства
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил отставку правительства региона. ...27.09.2022 Заксобрание Свердловской области утвердило кандидатуры Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова на должности в новом правительстве региона
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили кандидатуру Алексея ...22.09.2022 Заксобрание Свердловской области рассмотрит вопросы о назначении первого заместителя губернатора и министра соцполитики
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Законодательное собрание Свердловской области на заседании 27 сентября рассмотрит ...