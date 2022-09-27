УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:50

Три члена правительства Свердловской области сохранят свои должности

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. Губернатор Свердловской области Денис Паслер решил отставить в областном правительстве своего первого заместителя Алексея Шмыкова, министра социальной политики Андрея Злоказова и замгубернатора — министра госимущества Алексея Кузнецова. Все трое работали на этих же должностях в прежнем составе правительства региона.

Заксобрание региона рассмотрит 25 сентября 2025 года кандидатуры А. Шмыкова, А. Злоказова и А. Кузнецова. В соответствии с законодательством должна быть также внесена кандидатура на пост главы министерства финансов области.

УрБК писал, что ранее Денис Паслер подписал указ об отставке правительства региона. Оставшиеся в кабинете заместители губернатора и министры продолжат работу в статусе и.о. за исключением двух человек. Правительство области покинули министр цифрового развития и связи региона Михаил Пономарьков и министром экономики и территориального развития Руслан Садыков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 15:03 Два министра покинули правительство Свердловской области

Правительство Свердловской области покинули министр цифрового развития и связи региона Михаил Пономарьков и министром ...

Вчера, 12:32 Два министра покинули правительство Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Правительство Свердловской области покинули министр цифрового развития и связи региона ...

Вчера, 09:36 Губернатор Денис Паслер утвердил роспуск правительства

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил отставку правительства региона. ...

27.09.2022 Заксобрание Свердловской области утвердило кандидатуры Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова на должности в новом правительстве региона

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили кандидатуру Алексея ...

22.09.2022 Заксобрание Свердловской области рассмотрит вопросы о назначении первого заместителя губернатора и министра соцполитики

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Законодательное собрание Свердловской области на заседании 27 сентября рассмотрит ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (507)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.